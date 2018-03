Jones eerlijk: ‘Titel al weg toen we aan de voorbereiding begonnen’

Feyenoord won vorig seizoen het landskampioenschap en veel fans van de Rotterdamse club hoopten dat de club deze voetbaljaargang ook zou meedoen in de top van de Eredivisie. Brad Jones had echter al snel door dat dat niet zou gebeuren. De doelman geeft eerlijk aan dat hij snel begreep dat Feyenoord geen enkele kans zou maken.

"De titel was al weg op het moment dat we aan de voorbereiding begonnen, simpelweg omdat de ploeg veranderde", vertelt de ervaren sluitpost in gesprek met Voetbal International. Jones wijst op de keerzijde van het kampioenschap: "We verloren Eljero Elia, Dirk Kuyt, Rick Karsdorp en Terence Kongolo. Bijna de helft van het team."

"De vijf nieuwe jongens kwamen met de ambitie zich te willen bewijzen, ze stapten niet binnen als kampioenen. Dus dat maakt de situatie wel anders", vervolgt de Australiër, die een tendens constateert in de Eredivisie. "Je ziet het vaker bij clubs, vooral in Nederland. Als ervaren, bepalende spelers vertrekken en andere, jongere jongens, komen ervoor terug, kost dat altijd tijd."

Jones stelt dat Feyenoord die tijd niet kreeg, ook omdat de Champions League voor de deur stond, dat zorgde voor een serie wedstrijden op het allerhoogste niveau, gecombineerd met de duels in de Eredivisie. "Als de resultaten dan tegenvallen, krijg je te maken met ups-and-downs, die begrijpelijk zijn als je er nuchter naar kijkt, maar wel frustrerend voor de fans. En voor ons als ploeg."