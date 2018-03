Lukaku ontkent beschuldiging: ‘Nooit zal ik mijn teamgenoten bekritiseren!’

Manchester United wist zich dinsdag niet te kwalificeren voor de kwartfinales van de Champions League, aangezien Sevilla met 1-2 zegevierde. Romelu Lukaku zei na afloop in gesprek met BT Sport dat hij teleurgesteld was en leek ook enigszins met de beschuldigende vinger naar zijn ploeggenoten te wijzen. De Belg laat woensdag weten dat hij het commentaar niet zo bedoelde.

Lukaku stak zijn teleurstelling over de uitschakeling niet onder stoelen of banken: "Sommige dingen gingen mis bij sommige spelers. Sommige spelers verstoppen zich. De teleurstelling is gigantisch. Ik vind dat we de wedstrijd goed begonnen, maar daarna kregen zij controle over het spel. We hadden het beter moeten doen, want met de kwaliteit in onze selectie, hadden we ons moeten kwalificeren."

Op Twitter en Instagram zegt de Belgisch international dat hij zijn uitlatingen over zijn ploeggenoten niet zo bedoeld had: "Nooit zal ik mijn teamgenoten bekritiseren! Je gezicht niet laten zien in de kleedkamer als je teleurgesteld bent, is normaal… Het resultaat is verschrikkelijk, maar wij zijn Manchester United en we zullen ons revancheren met jullie support."

"Er staat weer een belangrijke wedstrijd op het programma (zaterdag tegen Brighton & Hove Albion in de kwartfinale van de FA Cup, red.), dus tijd om ons goed voor te bereiden. Nu tweehonderd goals in mijn jonge carrière, maar het is tijd om ook prijzen te pakken in mijn loopbaan. Tijd om nog harder te werken", besluit Lukaku, die dit seizoen alleen nog maar kans lijkt te maken op de FA Cup, gezien de achterstand van United op Manchester City in de Premier League.