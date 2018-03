‘Van Alexis Sánchez tot Pogba: wie speelt er nou echt op zijn niveau?’

Manchester United werd dinsdag uit de Champions League gekegeld door Sevilla en Graeme Souness vond de nummer twee van de Premier League een matige partij spelen. De 64-jarige Schot vertelt aan TV3 dat hij met name van de grote namen meer had verwacht in de met 1-2 verloren wedstrijd tegen het bezoek uit Andalusië.

“De spelers hadden voor een wedstrijd als deze met hun staart in de lucht moeten lopen”, aldus Souness, die daarmee aangeeft meer gretigheid te hebben verwacht. “Dit had een wedstrijd moeten zijn die voor die spelers op maat is gemaakt, maar ze zijn nooit echt in hun spel gekomen. Ze hanteerden nooit het tempo dat nodig is om een gemiddelde ploeg als Sevilla voor problemen te stellen”, aldus de oud-coach van onder meer Liverpool.

“De grootste teleurstelling was dat ze helemaal geen verbeeldingskracht aan de dag legden. Ze zochten hun toevlucht steeds tot de grote spits (Romelu Lukaku, red.). Marouane Fellaini op het veld… dat geeft wel aan hoe je van plan bent om te voetballen. Het is wel Manchester United waar je over praat, de grootste club in de wereld en het is gewoon niet goed genoeg. Als je kijkt naar de spelers die op het formulier stonden, dan zitten daar een paar goede spelers bij.”

“Maar van Alexis Sánchez tot Paul Pogba: wie speelt er nou echt op zijn niveau? Dat kan de manager zich aanrekenen. De manager krijgt het beste niet uit deze groep en dat is wél jouw taak om voor elkaar te krijgen. Het lukt Manchester United momenteel gewoon niet”, besluit Souness. In de Premier League staat Manchester United met 65 punten op de tweede plaats en de voorsprong op Tottenham Hotspur en Liverpool bedraagt respectievelijk vier en vijf punten.