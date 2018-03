‘Pijnlijke’ keuze Cocu wekt frustratie op: ‘Dan reageerde ik dat af’

PSV lijkt ondanks de 5-0 nederlaag tegen Willem II af te stevenen op het landskampioenschap. Bart Ramselaar maakt momenteel veel speelminuten bij de Eindhovenaren en zal blij zijn als de landstitel wordt gepakt, maar heeft ook mindere momenten gekend. De 21-jarige middenvelder geeft aan dat hij regelmatig chagrijnig was vanwege de keuzes van Phillip Cocu eerder dit seizoen.

"Dat ik op de bank belandde, kwam voor mij onverwachts. Ik had in mijn ogen een goede voorbereiding gedraaid. Ik speelde tegen Osijek niet goed, maar ook niet heel slecht. Het leek voor mij meer een tactische keuze dan dat ik werd gewisseld omdat ik niet in vorm was", zegt Ramselaar in gesprek met Voetbal International. De jongeling geeft aan dat Cocu na de Europese uitschakeling anders ging spelen.

"Met de punt naar voren en twee controleurs erachter. Ja, daarna begonnen we wedstrijden te winnen in de Eredivisie en was er geen reden het elftal te wijzigen", erkent Ramselaar, die toegeeft dat hij niet lekker in zijn vel zat: "In het begin baalde ik natuurlijk ontzettend. Dan was ik chagrijnig en reageerde ik dat af op mensen buiten het voetbal. Op de mensen met wie ik close ben."

"Dat is niet eerlijk en op een gegeven moment moet je de frustratie ook loslaten, omdat je door moet. Het was pijnlijk, maar gelukkig heb ik in die periode wél kunnen spelen met Jong Oranje en kreeg ik toch redelijk wat minuten tijdens invalbeurten”, besluit Ramselaar, die zich heeft teruggeknokt in het basiselftal en dit seizoen tot dusver op 29 gespeelde wedstrijden staat.