Felle kritiek op Mourinho: ‘Naar mijn mening neemt hij bloedgeld aan’

José Mourinho gaat tijdens het WK vier dagen lang wedstrijden analyseren voor de Russische televisiezender RT. De manager van Manchester United krijgt daar naar verluidt 1,9 miljoen euro voor en Chris Bryant, parlementslid van de sociaaldemocratische Labour Party, vindt dat de Portugees hier van af moet zien.

In het licht van de zaak-Skripal vindt Bryant het niet gepast dat Mourinho werkt voor een ‘Kremlin-backed’ zender: “Naar mijn mening is dit bloedgeld dat rechtstreeks uit de schatkist van de Russische staat komt”, zo wordt Bryant geciteerd. Op de 66-jarige Skripal, een oud-dubbelspion, werd begin maart een zenuwgasaanval gepleegd. Als Rusland niet snel met een geloofwaardige verklaring komt, dan beschouwt premier Theresa May Rusland verantwoordelijk voor de daad op Britse bodem, zo vertelde ze maandag.

Naast Mourinho gaan ook Stan Collymore en Peter Schmeichel analyseren voor RT en ook zij zouden in de spiegel moeten kijken, vindt Stephen Doughty, een ander Labour-lid: “Prominente sportpersoonlijkheden en commentatoren moeten zorgvuldig afwegen of ze geassocieerd willen worden met de propagandamachine van Vladimir Poetin. RT heeft de kijkers meermaals opgelicht terwijl men de orders van het Kremlin opvolgt.”

“Ik zou de voetbalfiguren op het hart willen drukken om hier nogmaals over na te denken, niet in de laatste plaats vanwege de onthullingen van deze week. Ze moeten zich afvragen of analyses geven voor de spreekbuis van Poetin gepast is.” Rusland ontkent overigens betrokkenheid bij de vergiftiging van Skripal en zijn dochter. “We hebben hier niets mee te maken”, reageerde minister Sergei Lavrov van Buitenlandse Zaken.