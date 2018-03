Nederlandse topclubs niet populair: ‘Spanje past wel het best bij mij’

Youness Mokhtar beschikt over een aflopend contract en de kans is dan ook groot dat de aanvaller van PEC Zwolle volgend seizoen bij een andere club speelt. De voormalig jeugspeler van onder meer PSV geeft aan dat een transfer naar bijvoorbeeld de Nederlandse topclubs niet zijn eerste wens is: “Ik wil graag nog naar het buitenland.”

“Als ik nu nog naar een Nederlandse club ga, teken ik voor twee of drie jaar”, redeneert Mokhtar bij Andy in de Auto. “Ik word 27 jaar. Een buitenlandse club haalt geen speler van 29. Dit is het moment om een stap naar het buitenland te maken.” De aanvaller weet nog niet wat hem te wachten staat en laat het allemaal op zich afkomen. Wel geeft Mokhtar aan dat hij graag wil weten waar zijn top ligt.

“Je wilt jezelf meten met andere spelers in andere competities. Die vraag wil ik voor mezelf beantwoord hebben. Het maakt me niet echt uit, maar qua voetbal past Spanje wel het best bij mij. Maar als er een mooie Engelse of Franse club komt, denk ik er net zo goed over na”, aldus Mokhtar, die eerlijk toegeeft dat ook geld een rol speelt in zijn keuze voor een nieuw avontuur.

“Ik word in de zomer 27. Mensen roepen 'clubliefde', maar ik heb heel veel opgeofferd om profvoetballer te worden. Ik heb mijn school niet kunnen afmaken, omdat ik twee keer per dag moest trainen bij PSV. Ik heb mijn diploma's niet kunnen halen. Voor mij is het gewoon zaak dat ik mijn centen verdien tot mijn 35ste”, besluit Mokhtar, die eerder een half jaar actief was in het buitenland bij Al-Nasr Riad.