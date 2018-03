‘Als ze van managers wisselden, zou United exact hetzelfde doen als City’

Manchester United verloor dinsdagavond met 1-2 van Sevilla en is daardoor uit de Champions League geknikkerd. De ploeg van José Mourinho wist op Old Trafford niet te overtuigen en daardoor is uitschakeling een logisch vervolg, zo redeneert Ian Wright. De Engelsman zou graag zien dat the Red Devils een andere manager krijgt, zodat het kan wedijveren met Manchester City.

"Als je de twee partijen tegenover elkaar zou zetten en ze naar hun maximale capaciteiten laat voetballen, zou dat een fantastische wedstrijd zijn", zegt de voormalig spits van Arsenal en de nationale ploeg van Engeland tegenover Sky Sports. "Want als je naar de ploeg van City kijkt, zitten ze als collectief op dezelfde golflengte. Als je kijkt naar United is het, qua individuen, even goed als de spelers van City."

"Maar United is geen collectief. Als ze bij elkaar kunnen worden gebracht zoals is gebeurd bij City, kunnen ze het niveau van City halen", vervolgt Wright. "Als ze van managers wisselden, denk ik dat United exact zou doen wat City nu doet, omdat United het soort spelers heeft waarbij Josep Guardiola net zoveel kan uitpersen als bij City, zonder twijfel. Hij zou niet spelen zoals Mourinho."

"Je gaat mij niet vertellen dat de spelers van United niet met jaloezie kijken naar hoe briljant en vrij de spelers van City spelen. Je kan mij niet vertellen dat dit de manier is waarop Paul Pogba, Marcus Rashford en Anthony Martial willen spelen. Dat van City is hoe ze allemaal willen spelen, omdat het er ook op lijkt dat ze heel veel plezier ermee hebben", besluit Wright.