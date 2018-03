Slutsky onthult: ‘Chigirinsky is niet de eigenaar van Vitesse’

Aleksandr Chigirinsky nam in oktober 2013 de aandelen van Merab Jordania over bij Vitesse, maar volgens Leonid Slutsky is de 55-jarige Rus de jure niet de baas bij de club uit Arnhem. “Ik heb met Chigirinsky gesproken, maar hij is niet de mede-eigenaar van Vitesse, zoals velen hebben geschreven. Want dat is iemand anders.”

Wie volgens de voormalig bondscoach van Rusland en ex-trainer van onder meer CSKA Moskou wél de eindverantwoordelijke is in GelreDome, dat wil Slutsky niet zeggen: “De eigenaar is wel een landgenoot van ons. Verder is er een raad van bestuur waar Nederlanders in zitten”, aldus de 46-jarige Slutsky in een interview met de krant Sport-Express.

Of Slutsky zijn goede vriend Roman Abramovich als feitelijke eigenaar van Vitesse beschouwt, is onduidelijk, maar hij stelt wel dat de samenwerking met Chelsea een vervolg zal krijgen: “De laatste jaren zijn er spelers van Chelsea naar Vitesse gegaan. We hebben hier nog niet verder over gesproken, maar ik denk dat deze trend zich zal doorzetten.”

De supporters hoeven overigens niet op veel Russische spelers te rekenen, vertelt Slutsky. “De salarisverschillen tussen Vitesse en de topclubs in de Premjer Liga zijn erg groot. Dus ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat er Russische spelers worden gehaald.” Slutsky vertelt verder met veel clubs te hebben onderhandeld, maar dat hij ‘de versie van Vitesse’ het meest aantrekkelijk vond. De oud-doelman tekende maandag voor twee seizoenen.

Algemeen directeur Joost de Wit laat aan De Gelderlander overigens weten dat hij uitgaat van ‘een denkfout’ bij Slutsky: “Ik denk dat Slutsky niet alles helemaal goed heeft meegekregen, want Chigirinsky is toch echt de baas. De stichting is voor één procent eigenaar. De overige 99 procent van de aandelen is in handen van Aleksandr Chigirinsky. Ik kan het niet anders brengen”, reageert de bestuurder.