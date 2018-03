‘53-voudig international scheldt arbiter uit en riskeert celstraf van twee jaar’

Caner Erkin zit in de penarie, zo melden verschillende Turkse media, waaronder Anadolu Agency. De ervaren verdediger van Besiktas schold op 23 oktober tijdens het duel met Medipol Basaksehir scheidsrechter Mete Kalkavan de huid vol en zodoende hangt Erkin een gevangenisstraf van twee jaar boven het hoofd.

Erkin kreeg in de slotfase van de wedstrijd een gele prent voorgeschoteld van de dienstdoende arbiter, waarna Erkin hem verrot schold. De Turkse justitie zou het incident beschouwen als een belediging van een official die verantwoordelijk is voor publieke veiligheid. Het hof zou een gevangenisstraf tussen de één en twee jaar hebben geëist tegen de verdediger.

Erkin, die sinds afgelopen zomer definitief onder contract staat bij de Turkse landskampioen, ontkent de aantijgingen. De zaak tegen de 53-voudig international, die tot medio 2020 onder contract staat bij Besiktas, zou in de komende dagen gaan plaatsvinden. Enkele fans van Besiktas vermoeden dat er gerichte acties richting de clubs worden gedaan, aangezien ook Ricardo Quaresma eerder voor vijf duels werd geschorst.