Vertrek dreigt bij Feyenoord: ‘reële kans’ op lichten van optie Vermeer

Kenneth Vermeer maakt in de zomer mogelijk de definitieve overstap van Feyenoord naar Club Brugge. De doelman maakt volgens Het Nieuwsblad een goede indruk waardoor de kans ‘reëel’ is dat de koploper van de Belgische competitie de optie tot koop op de 32-jarige Vermeer na dit seizoen zal lichten.

Vermeer speelt sinds de winterstop op huurbasis voor Blauw-Zwart. De vijfvoudig international van het Nederlands elftal begon op de bank, maar verdreef de Rus Vladimir Gabulov al gauw uit het doel en speelde tot dusverre zes wedstrijden in het eerste elftal. Daarin moest hij zeven keer vissen; één keer hield Vermeer zijn doel schoon.

Vermeer liet afgelopen vrijdag aan Voetbal Inside nog weten ‘teleurgesteld’ te zijn dat Giovanni van Bronckhorst in januari liet weten dat hij Brad Jones niet tussen de palen weg zou halen: “Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik geen serieuze kans heb gekregen.” Vermeers contract in De Kuip loopt tot de zomer van 2020 door.