Smaakmaker van NAC kan alle kanten op: ‘Ook binnen Nederland’

De kans dat Thierry Ambrose volgend seizoen nog bij NAC Breda speelt, lijkt niet groot te zijn. De twintigjarige aanvaller kent met 10 doelpunten en 6 assists in 27 officiële wedstrijden voor De Parel van het Zuiden een goed seizoen en moet afwachten wat de plannen van Manchester City zijn. Bij die club staat Ambrose immers nog tot medio 2020 onder contract.

De Fransman geeft in gesprek met BN De Stem aan dat ‘enkele clubs’ uit binnen- en buitenland interesse hebben in zijn diensten: “Ook in Nederland, maar welke clubs dat zijn kan ik niet zeggen.” Ambrose, die in de zomer van 2013 de overstap maakte van AJ Auxerre naar Manchester City, staat volgens de krant in ieder geval niet in de belangstelling van de traditionele topclubs Ajax, PSV en Feyenoord.

“Als het seizoen ten einde is, ga ik terug naar Manchester om mijn toekomst te bespreken. Die afspraak staat. Ik heb na dit seizoen nog een contract voor twee jaar bij Manchester City. Ik wil ergens zijn waar ik kan spelen. Naast Nederland is er ook interesse uit Frankrijk en Engeland. We zullen zien”, aldus Ambrose, die met NAC met 27 punten op de veertiende plaats staat in de Eredivisie. Het verschil met de nummer zestien bedraagt zes punten.