‘Dan is Peter Bosz de meest geschikte kandidaat voor Feyenoord’

Bij veel clubs in de Eredivisie staat volgend seizoen een andere trainer voor de groep en het is de vraag of Feyenoord ook op zoek gaat naar een nieuwe coach. Giovanni van Bronckhorst is door de matige prestaties onder druk komen te staan, al heeft de linksback nog wel gewoon een contract tot de zomer van 2019 en kan hij dit voetbaljaar nog de KNVB-Beker winnen.

Jeroen Elshoff vraagt zich echter hardop af hoe goed de 43-jarige Gio werkelijk is: “Het lastige is dat je na drie jaar nog steeds niet weet hoe goed hij eigenlijk is als trainer. Nog een seizoen met hem doorgaan is wel een gok. Misschien werkt een frisse blik in de staf, zoals AZ heeft gedaan met Arne Slot”, aldus de commentator op de website van de NOS.

Joep Schreuder voegt eraan toe dat zowel de clubleiding als de oefenmeester ‘in de spiegel’ moeten kijken: “De vraag is of hij dit elftal naar een hoger plan kan tillen. Zo niet, dan is Peter Bosz in mijn ogen de meest geschikte kandidaat.” De 54-jarige Bosz zit zonder werk sinds hij begin december de laan uit werd gestuurd door Borussia Dortmund.

Bosz werkte al eerder in Rotterdam, want van 2006 tot 2009 was hij technisch manager in De Kuip en als speler kwam hij ook al uit voor de Stadionclub. De voormalig middenvelder contracteerde als bestuurder onder anderen Van Bronckhorst, Jon Dahl Tomasson, Karim El Ahmadi, Roy Makaay, Kevin Hofland en Denny Landzaat, maar daar stond het vertrek van onder meer Dirk Kuyt en Salomon Kalou tegenover. Toen Gertjan Verbeek in de winter van 2009 vertrok nadat een deel van de spelersgroep het vertrouwen in de trainer had opgezegd, verklaarde Bosz zich solidair en vertrok ook hij bij Feyenoord.