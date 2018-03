Robben kan ‘topcontracten’ tekenen in VS, China en Midden-Oosten

Arjen Robben kan zijn contract bij Bayern München verlengen. De Telegraaf meldt dat de aanvaller interesse uit ‘de hele wereld’ geniet en ‘topcontracten’ kan tekenen in de Verenigde Staten, China en het Midden-Oosten. Robben lijkt echter van zins om zijn verbintenis in Beieren open te breken.

Vader Hans geeft in de krant aan dat hij en zijn zoon ‘later in dit seizoen’ in gesprek gaan met de clubleiding: “We hebben geen haast”, klinkt het. De 34-jarige Robben komt sinds de zomer van 2009 uit voorde koploper van de Bundesliga en speelde sindsdien 283 wedstrijden waarin hij 137 keer wist te scoren. Bovendien leverde de linkspoot in die duels 97 assists af.

Roy Makaay hoopt dat de 96-voudig international van het Nederlands elftal ook in het komende voetbaljaar te bewonderen is in de Allianz Arena: “Als hij fit is, en hij bewijst in deze periode dat hij dat is, moet hij dat tiende seizoen in gaan. Arjen doet het fantastisch. Hij is nog niet klaar. Bovendien is hij enorm populair bij de fans.”

Makaay vindt Robben nog altijd ‘een meerwaarde’ voor der Rekordmeister: “De vraag is alleen of hij zich kan vinden in een het rouleren, dat een coach bij Bayern steeds vaker doet. Er is zoveel keuze in de selectie. Bayern speelt het hele seizoen om de drie of vier dagen en je ziet dat Jupp Heynckes nooit twee keer met dezelfde opstelling aantreedt. Zelfs met zijn verdedigers rouleert hij volop.” Robbens contract loopt in de zomer af.