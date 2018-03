Analist van PSV is op weg terug: ‘Overlevingskans van vijf procent’

Wim Rip is aan de beterende hand. De videoanalist van PSV kreeg in december in de rust van het duel met FC Groningen een hartstilstand en lag in ‘kritieke’ toestand in het ziekenhuis, vertelde perschef Thijs Slegers op de persconferentie. Inmiddels gaat het stukken beter met Rip en werkt hij aan zijn revalidatie.

“Wat heb ik een geluk gehad. Ik kan me er niks van herinneren, omdat ik pas een paar dagen later ben bijgekomen”, zegt Rip in een interview met het Eindhovens Dagblad. Hij had naar eigen zeggen een overlevingskans ‘van drie tot vijf procent’, maar kon na een paar dagen de intensive care verlaten en hoopt volgend seizoen weer aan te sluiten bij PSV.

“De club heeft werkelijk alles opgelost, tot aan oppas voor de hond toe. Ik vind het heel bijzonder hoe iedereen zich voor mij heeft ingespannen, terwijl in topsport juist altijd de volgende wedstrijd centraal staat”, aldus de 56-jarige Rip, die sinds de zomer van 2012 werkzaam is in Eindhoven en daarvoor hoofdscout, interim- en assistent-trainer was bij NEC.