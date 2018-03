‘Misschien zoekt Manchester United nog wel een nieuwe trainer’

Jurgen Streppel neemt na dit seizoen afscheid van sc Heerenveen. De 48-jarige trainer geeft in een interview met de NOS toe dat ‘het gevoel’ er niet meer ‘voor honderd procent’ is, niet meer bij de club en niet meer bij de coach zelf. “Dan moet je niet doorgaan. Je moet het met je hart doen”, aldus de oud-verdediger.

Heerenveen begon de seizoenen onder Streppel goed, maar zakte vervolgens weg en staat momenteel op de elfde plaats in de Eredivisie. “De club wil graag meedoen aan de play-offs. Dat kan nog steeds, maar we spelen te wisselvallig. Het blijkt moeilijk om dat te veranderen.” Heerenveen verloor zondag met 4-1 van Ajax en neemt het komende zaterdag in het eigen Abe Lenstra Stadion op tegen FC Utrecht.

Naast sc Heerenveen gaat ook Willem II op zoek naar een nieuwe coach, want Erwin van de Looi stapte onlangs op en wordt tijdelijk vervangen door Reinier Robbemond. Met een terugkeer is Streppel naar eigen zeggen ‘nog niet bezig’, al geeft hij toe dat ze in Tilburg zijn nummer waarschijnlijk nog wel hebben. “En misschien zoekt Manchester United nog wel een nieuwe trainer”, knipoogt hij.

Streppel zegt overigens dat de spelersgroep sportief heeft gereageerd op zijn aanstaande vertrek bij de club: “De reacties van spelers en staf waren mooi en respectvol, dat doet me goed. Ik heb direct gezegd dat ik maar één ding wil en dat is uitstralen en zorgen dat we die play-offs halen.” Naast de hoofdtrainer vertrekken ook assistent Michel Vonk en keeperscoach Raymond Vissers uit Friesland.