Eerste Champions League-assist voor Strootman: ‘Een mooie avond’

Kevin Strootman droeg dinsdag met een prachtige assist bij aan de zege van AS Roma op Shakhtar Donetsk (1-0). De middenvelder stond na afloop dan ook met een tevreden gevoel Mediaset en het clubkanaal van i Giallorossi te woord.

“We zijn door naar de volgende ronde, naar de kwartfinale. Het is een mooie avond. Of we met deze wedstrijd het seizoen moesten redden? Zo zie ik dat niet, want er is nog meer te doen. We kunnen de Scudetto en de Coppa Italia inderdaad niet meer winnen, maar dit was een belangrijke wedstrijd en we kunnen nog meer bereiken.”

Roma bereikte voor de derde keer in de geschiedenis de kwartfinale van de Champions League en voor het eerst sinds het seizoen 2007/08. Voor Strootman was het overigens zijn eerste assist in het miljardenbal; hij speelde negen wedstrijden in het toernooi.