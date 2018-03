Mourinho: ‘Uitschakeling in de CL is niets nieuws voor deze club’

Sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson in 2012/13 speelde Manchester United zes knock-outfasewedstrijden in de Champions League en daarvan wist enkel David Moyes er eentje te winnen. The Mancunians gingen dinsdag onderuit tegen Sevilla en liggen zodoende uit het toernooi. José Mourinho tilt er niet te zwaar aan.

“Ik heb dit eerder al meegemaakt. Met FC Porto, Manchester United ging eruit. Met Real Madrid, Manchester United ging eruit. Dus dit is niets nieuws voor deze voetbalclub”, aldus de manager voor de camera van BT Sport. “De eerste goal zou vanavond heel belangrijk zijn. Niet alleen vanwege het resultaat in de eerste wedstrijd, maar ook voor het profiel van deze wedstrijd.”

Gelukkig liet Paul Labile Pogba na zijn invalbeurt direct zien hoe het wél moest… ?? Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 13 maart 2018

“We probeerden vanaf de eerste minuut agressief en intens te spelen, maar we scoorden niet en Sevilla bleef de bal controleren en bleef de wedstrijd heel goed controleren. We kregen goede kansen om te scoren, maar zij scoorden die ene goal en vanaf dat moment werd alles meer emotioneel. De tweede treffer maakte het voor mij niet langer mogelijk om nog door te gaan”, gaat de Portugees verder.

Mourinho verwijt zijn spelers niet veel: “We hadden goede fases in de wedstrijd, maar hadden geen geweldige controle over de wedstrijd. Maar ik kan niet zeggen dat er iets mis was met mijn spelers en met hun spelintenties. Dit is voetbal. We hebben verloren, maar morgen is er weer een nieuwe dag en zaterdag is er weer een nieuwe wedstrijd. Ik ben blij dat de spelers hun teleurstelling niet verbergen, maar we hebben geen tijd voor drama.”