Clubiconen fileren Man United: ‘Geen bezieling, geen energie, geen snelheid’

Manchester United werd dinsdag door Sevilla uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League (1-2). De Engelse grootmacht speelde een matige wedstrijd voor eigen publiek en kreeg in de slotfase het deksel op de neus, door twee doelpunten van Wissam Ben Yedder. Clubiconen Rio Ferdinand en Paul Scholes hebben geen goed woord over voor het team van José Mourinho.

Ferdinand had de nederlaag niet zien aankomen, nadat Manchester United afgelopen weekeinde in de Premier League nog met 2-1 had gewonnen van Liverpool. "Vreselijk. De spelers oogden nerveus. Je moet zo'n wedstrijd bij het nekvel grijpen", zegt de oud-verdediger bij BT Sport. Ferdinand wordt aangevuld door Scholes: "Er was geen bezieling, geen energie, geen snelheid. Het is onverklaarbaar."

BAM! Old Trafford is het huis van Wissam Ben Yedder! ?????? Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 13 maart 2018

Manchester United maakte naar het oordeel van Ferdinand een onherkenbare en vooral angstige indruk. "Het leek wel alsof een stel vreemden bij elkaar was gegooid", vervolgt hij. "De mentaliteit klopte niet. Als je thuis speelt, is het aan jou om aan te vallen. Het team startte verdedigend en maakte de indruk het niet op te kunnen brengen. Alexis Sánchez was geen schim van de speler die hij ooit is geweest."

"Ze benaderen elke wedstrijd op een conservatieve manier", is Scholes kritisch. De voormalig middenvelder van the Red Devils relativeert de zege die afgelopen zaterdag werd geboekt op Liverpool. "Ook toen was het voetbal niet geweldig. Ze kwamen ermee weg, omdat er gewonnen werd, maar veel optredens zijn precies hetzelfde, maar worden onder het tapijt geschoven, omdat er gewonnen wordt."