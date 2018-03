Dzeko maakt eerste goal in knock-outfase: ‘Chelsea? Ik wilde niet weg’

Edin Dzeko maakte woensdag zijn eerste doelpunt in de knock-outfase van de Champions League. De aanvaller prikte na een mooie pass van Kevin Strootman de 1-0 tegen de touwen tegen Shakhtar Donetsk en schoot AS Roma naar de kwartfinale van het miljardenbal. Dzeko is uiteraard tevreden.

De Bosniër werd na 89 minuten vervangen door Stephan El Shaarawy en werd hartelijk bedankt door de supporters in Stadio Olimpico. “De staande ovatie zou voor alle spelers moeten gelden, want we hebben tot de laatste minuut allemaal ons werk gedaan en staan verdiend in de kwartfinale”, zegt hij voor de camera van Mediaset.

Kevin Strootman geeft zijn visitekaartje af in de achtste finales van de Champions League! ?????? Met DEZE mooie pass... Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 13 maart 2018

Dzeko was in de winterstop nog dicht bij een vertrek, want Chelsea bracht een bod uit. Dat voorstel werd door Monchi echter naar de prullenmand verwezen. “Ik wilde niet weg, want we spelen dit seizoen juist voor dit soort avonden. We hebben iets bereikt dat Roma in tien jaar niet gelukt is, dus dat we verder zijn, maakt ons allemaal heel trots.”

“Ik denk er nu niet aan over wie we loten, want alle tegenstanders zijn sterk en waar we ook spelen, het zal een vol stadion zijn met een geweldige atmosfeer”, gaat Dzeko verder. “We horen nu bij de acht beste clubs van Europa, dus dat houdt in dat ook wij sterk zijn.” Opvallend was overigens dat Roma voor het eerst sinds 2004/05 geen schot tussen de palen hoefde te incasseren in een wedstrijd in de Champions League.