AS Roma bekert verder na schitterende assist van Strootman

AS Roma heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. I Giallorossi verloren op verplaatsing met 2-1 van Shakhtar Donetsk, maar wonnen woensdag met 1-0 en bekeren zo op basis van het uitdoelpunt verder. Het is voor Roma voor het eerst sinds 2007/08 dat men de laatste acht bereikt in het miljardenbal.

Roma wist dat men door de nederlaag in Oekraïne moest scoren en voldeed aan die plicht, want Edin Dzeko maakte er na 52 minuten 1-0 van. De Bosniër prikte de bal na een schitterende pass van Kevin Strootman onder de uitkomende Andriy Pyatov door en maakte zijn eerste doelpunt in de knock-outfase van de Champions League. Aan het begin van de wedstrijd zag het er niet naar uit dat Roma de eerste goal zou maken, want men werd door het combinerende Shakhtar naar achteren gedrukt en na tien minuten werd het bijna 0-1.

Alessandro Florenzi kopte de bal na een vrije trap van Bernard bijna achter zijn eigen doelman. Hierna zorgden onder anderen Dzeko en Facundo Ferreyra voor enige dreiging, maar honderdprocentkansen bleven in de eerste helft uit in het Stadio Olimpico. Opvallend was overigens dat Strootman van alle spelers op het veld de meeste duels verloor: zes stuks. De international van Oranje herpakte zich in het tweede bedrijf door Dzeko met een ragfijne bal voor de keeper te zetten en zo de openingstreffer in te leiden.

De goal was het vuur dat de wedstrijd deed oplaaien. Shakhtar verhoogde het tempo en speelde de bal niet langer enkel rond voor het balbezit, maar grote kansen werden er niet gecreëerd. Elf minuten voor tijd moesten de gasten ook nog eens verder met tien man doordat Ivan Ordets de doorgebroken Dzeko neerhaalde en rood kreeg. Shakhtar ontsnapte nog aan een tweede rode kaart toen Ferreyra een ballenjongen duwde en slaagde er uiteindelijk ook niet meer in om de gelijkmaker te produceren.