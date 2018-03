‘Hij is in sommige wedstrijden gefrustreerd, maar hij is de toekomst van PSG’

Bij Paris Saint-Germain is de teleurstelling nog altijd groot na de uitschakeling door Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Marco Verratti vervulde een negatieve hoofdrol in de return van vorige week, door bij een 0-1 achterstand met rood van het veld gestuurd te worden. De Italiaanse middenvelder kreeg in de dagen erna een storm van kritiek over zich heen, maar weet zich onverminderd gesteund door zijn trainer Unai Emery.

De coach van PSG benadrukt dinsdag op een persconferentie dat Verratti een sleutelspeler is in zijn elftal, maar roept de spelmaker ook op te leren van zijn fouten. De international van Italië ontving tegen Real Madrid in het tweede bedrijf zijn tweede gele kaart van de avond vanwege commentaar op de arbitrage. "Hij beschikt over karakter en is een temperamentvolle jongen. We hebben er vaak met hem over gesproken", laat Emery weten.

Verratti is bezig aan zijn zesde seizoen in dienst van PSG, dat hem in de zomer van 2012 voor twaalf miljoen euro overnam van Pescara. Hij won in die periode onder meer vier landstitels, maar wist Europees nog geen succes te boeken met de Franse grootmacht. "Hij is in sommige wedstrijden gefrustreerd, maar hij is de toekomst van PSG en is zich ervan bewust dat hij verbetering moet tonen. Hij is een belangrijke speler in het project", aldus Emery.