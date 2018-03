Oranje Onder-17 verslaat Turken en plaatst zich voor eindronde

Oranje Onder-17 heeft zich gekwalificeerd voor het EK dat in mei van start gaat in Engeland. Het team van bondscoach Kees van Wonderen won dinsdagavond met 2-0 van de leeftijdsgenoten van Turkije en eindigde daarmee op negen punten uit drie speelronden. Daarmee eindigt men boven Turkije, Italië en IJsland.

Oranje had aan een gelijkspel voldoende om zich te plaatsen voor het eindtoernooi, maar hield dus drie punten over aan de confrontatie op Sportpark Parkzicht in Uden. Enric Llansana, een zestienjarige verdedigende middenvelder van Ajax, opende zes minuten na de pauze de score en het slotakkoord was aan Mohammed Ihattaren van PSV.

Het EK Onder-17 werd vorig jaar in Kroatië gewonnen door Spanje, dat in de finale na strafschoppen te sterk was voor Engeland. Oranje sleepte de eindzege in 2011 en 2012 in de wacht, na zeges op Duitsland.