Publiekslieveling Ajax legt lat steeds hoger: ‘Soms tegen het dwangmatige aan’

Bij Ajax is men enthousiast over Nicolás Tagliafico. De 25-jarige linksback werd in januari voor ongeveer vier miljoen euro opgepikt bij Independiente en heeft zich sindsdien vrijwel onmiddellijk opgewerkt tot een dragende speler in het elftal van trainer Erik ten Hag. Tagliafico is zelf echter nog lang niet tevreden over zijn eigen spel.

Afgelopen weekeinde maakte de Argentijns international in het thuisduel met sc Heerenveen zijn eerste doelpunt voor Ajax, nadat hij eerder ook al twee assists had gegeven tegen Roda JC Kerkrade. "Ik krijg wel mee dat de fans hier enthousiast zijn van mijn spel. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Als je ergens nieuw bent, wil en moet je jezelf laten zien. Dat heb ik al in bepaalde mate kunnen doen, maar ik ben nog lang niet tevreden", vertelt hij tegen Voetbal International.

Tagliafico benadrukt dat het publiek in Amsterdam het beste van hem nog te zien krijgt. "Van een tevreden gevoel komt luiheid en de gedachte dat het wel zo goed is. Dat is in mijn ogen voor een speler het slechtste wat je kan ervaren", vervolgt hij. "Stilstand is achteruitgang, want om je heen ontwikkelen medespelers en tegenstanders zich wel door. De lat moet gewoon steeds hoger liggen. Daar ben ik echt heel bewust mee bezig, soms tegen het dwangmatige aan."