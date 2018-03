Willem II ontvangt enkele dagen na zege op PSV slecht nieuws uit ziekenboeg

De kans is groot dat Willem II het de rest van het seizoen moet stellen zonder Mattijs Branderhorst. De doelman viel afgelopen weekeinde in de thuiswedstrijd tegen PSV (5-0) uit met een bovenbeenblessure en komt dit seizoen vermoedelijk niet meer in actie, zo laat de Tilburgse club dinsdagavond weten via de officiële kanalen.

Branderhorst moest zich zaterdagavond tegen PSV in de rust laten vervangen, nadat hij in de eerste helft een blessure opliep aan zijn rechterbeen. De 24-jarige keeper werd maandag nader onderzocht in het ziekenhuis en de kwetsuur blijkt ernstiger dan gedacht, nu Willem II meldt dat het de laatste zeven competitiewedstrijden zo goed als zeker niet de beschikking heeft over hem.

Dat is een hard gelag voor de Eredivisionist, daar Branderhorst sinds oktober vorig jaar de eerste doelman is van Willem II. Hij nam die positie destijds over van Timon Wellenreuther, die Branderhorst in het duel met PSV al verving en vermoedelijk ook de rest van het seizoen onder de lat zal staan.