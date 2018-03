‘Manchester United en Leicester City sturen scouts naar Den Haag’

Sam van Huffel zit nadat hij al geruime tijd meetraint met de hoofdmacht van ADO Den Haag, en ook al bij de wedstrijdselectie zat, dicht tegen zijn doorbraak in het Cars Jeans Stadion aan. De kans is echter aanwezig dat de negentienjarige middenvelder zijn wedstrijden volgend seizoen in Engeland speelt, aangezien daar veel interesse voor hem lijkt te bestaan.

The Sun meldt dinsdagmiddag namelijk dat Van Huffel zich in de kijker bij een aantal clubs heeft gespeeld. Een van de Engelse verenigingen met interesse zou Manchester United zijn, terwijl ook Leicester City het talent naar verluidt op het lijstje heeft gezet. Beide clubs uit de Premier League hebben volgens de tabloid dinsdagavond scouts op de tribune zitten als Jong ADO het opneemt tegen Jong RKC Waalwijk.

Naast Manchester United en Leicester kan Van Huffel volgens The Sun ook op belangstelling rekenen van Aston Villa en Hibernian. Als hij inderdaad de overstap naar een grote Engelse club maakt, wordt dat een nieuw hoofdstuk in een toch al opmerkelijke loopbaan. Van Huffel speelde op zijn achttiende namelijk nog voor Legmeervogels in Uithoorn en mocht via zijn zaakwaarnemer een succesvolle stageperiode afwerken bij ADO.