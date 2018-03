‘Als je dat doet, loop je risico dat je alleen bij Guardiola uit kunt komen’

SC Heerenveen maakte dinsdagmiddag bekend dat Jurgen Streppel aan het einde van het seizoen zal vertrekken uit het Abe Lenstra Stadion, waardoor de zoektocht naar een nieuwe trainer kan beginnen. Technisch manager Gerry Hamstra zal zich hier in de komende maanden mee bezighouden en geeft aan nog geen duidelijke favoriet in zijn hoofd te hebben.

“We hebben deze beslissing pas net genomen. We hebben nog met niemand gesproken”, vertelt de bestuurder, die in tegenstelling tot Streppel wel bijtekende, in gesprek met Voetbal International. “Naar aanleiding van de gesprekken die we met Jurgen voerden hebben we besloten om voor na dit seizoen een andere trainer te zoeken. Er waren na die gesprekken twijfels bij de club en Jurgen had die twijfels zelf ook.”

Hamstra geeft aan dat het ‘DNA’ van zijn club vooral is dat er jong gescout, opgeleid, ontwikkeld en doorverkocht moet worden. Een nieuwe trainer moet in dat beleid passen, al is Heerenveen zich er ook van bewust dat er waarschijnlijk compromissen gesloten zullen moeten worden: “We hebben wensen, maar als je die allemaal op een rijtje zet loop je het risico dat je alleen bij Pep Guardiola uit kunt komen. We moeten dus prioriteiten stellen in die wensen.”