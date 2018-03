Appje Ziyech riep vraagtekens op: ‘Ik vroeg me af waarom hij trots was’

Erik ten Hag is overtuigd van de kwaliteiten van Noussair Mazraoui en zodoende mag de twintigjarige middenvelder zich vanaf deze week officieel speler van de A-selectie van Ajax noemen. Het overgehevelde talent zegt in gesprek met Ajax Life dat hij het goede nieuws officieel van Ten Hag kreeg te horen, na het duel met FC Eindhoven (4-0).

"Ik denk dat de trainer me niet wilde afleiden, zo vlak voor de wedstrijd. De trainer zei dat ik het heb verdiend en dat ik nu moet knokken voor een basisplaats. Ik antwoordde dat dit voor mijn gevoel een eerste stap is en wil nu niet achterover gaan leunen", aldus de Ajacied, die tot op heden tot drie invalbeurten is gekomen in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

"Ik krijg de laatste tijd alleen maar mooi nieuws te horen, dat doet iets met je. Het gevaar is dat je naast je schoenen gaat lopen, maar ik heb goede mensen om me heen. Familie, zaakwaarnemer, de boys bij het eerste", vervolgt Mazraoui, die voor het bericht van Ten Hag al de felicitaties kreeg van Hakim Ziyech: "Ik kreeg maandag een appje van Hakim. 'Ik ben trots op je', las ik. Ik vroeg me alleen af waarom. Toen appte Hakim een foto en zag ik dat ik een plek krijg in de A-selectie."