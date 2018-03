‘Makkelijk om mij af te schilderen als een agressieve speler, dat ben ik niet’

Marouane Fellaini is sinds José Mourinho neerstreek op Old Trafford een belangrijke pion in de selectie van de Portugees en de trainer hoopt nog steeds dat the Red Devils erin slagen om het aflopende contract van de Belg te verlengen. Fellaini wordt door zijn coach vooral ingezet als Manchester United een fysiek overwicht probeert te krijgen, maar de middenvelder vindt dat hij ten onrechte wordt gezien als een speler die veel overtredingen maakt.

“Ik denk dat het makkelijk voor hen is om mij af te schilderen als een agressieve speler, maar dat ben ik niet. Ik probeer mijn spel te spelen, ik probeer de bal zo snel mogelijk terug te veroveren: dat is mijn taak”, legt hij uit in gesprek met GQ Style. “Ik probeer altijd beter te worden, en mijn best te doen voor het team en voor de club. Ik wil mezelf altijd verbeteren.”

Fellaini is aankomende zomer naar alle waarschijnlijkheid van de partij op het WK in Rusland en de middenvelder heeft hoge verwachtingen van het toernooi met de Rode Duivels: “We hopen het beter te doen dan op het afgelopen WK en EK. We hebben een geweldig team en we hebben vier jaar extra ervaring. We zijn er klaar voor en willen iets speciaals doen voor de Belgische fans.”