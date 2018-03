BVB verlengt na Reus ook met ‘instituut’: ‘Ik wil mijn carrière hier beëindigen’

Lukasz Piszczek heeft in navolging van Marco Reus eveneens zijn contract bij Borussia Dortmund verlengd. Waar de Duits international heeft bijgetekend tot medio 2023, heeft Piszczek zijn krabbel gezet onder een verbintenis die hem tot de zomer van 2020 bij de Duitse topclub houdt, zo meldt Dortmund dinsdagmiddag via de officiële kanalen.

De 32-jarige Pools international stond eerst nog tot medio 2019 onder contract bij BVB en dus heeft hij met een jaar verlengd. De routinier speelt sinds 2010 voor Dortmund en won met de club twee keer het landskampioenschap. Ook werd twee keer de Duitse beker gewonnen en wist men beslag te leggen op de Duitse Supercup.

"We zijn erg blij dat na Marco Reus ook Lukasz Piszczek heeft verlengd met ons, een speler met wie velen zich kunnen identificeren", legt Hans-Joachim Wätze van Dortmund uit. "Lukasz is echt een bijzonder karaktermens. Een speler die altijd wil winnen, in elke situatie. Hij is een instituut op onze rechterflank", vult sportief directeur Michael Zorc aan.

"Het is niet zonder reden dat we de afgelopen 31 Bundesliga-duel niet hebben verloren met Piszczek erbij." Ook de Pool zelf mocht op de clubsite iets zeggen over de contractverlenging: "Ook al ben ik niet van Dortmund, heeft de club en de fans wel een plek in mijn hart veroverd. Ik heb nooit het gevoel gehad BVB te verlaten. Ik wil mijn carrière hier beëindigen."