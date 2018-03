‘Younes verslijt vier advocaten in ultieme poging; Napoli wil direct verkopen’

De transfersoap van Amin Younes van Ajax naar Napoli lijkt nog altijd niet voorbij. De Duits international, die afgelopen zondag nog weigerde in te vallen bij het duel met sc Heerenveen (4-1) en zodoende door trainer Erik ten Hag voorlopig is teruggezet naar Jong Ajax, zou inmiddels al vier advocaten in dienst hebben gehad om het contract met Napoli te laten beëindigen.

Younes was afgelopen winter dicht bij een transfer naar Napoli, maar de aanvaller zei vanwege privé-omstandigheden af te zien van een vertrek naar de Italiaanse topclub. De Duitser had echter al wel zijn handtekening gezet onder een verbintenis. Younes probeert onder het contract uit te komen, maar vooralsnog heeft zijn entourage geen succes in Italië, zo meldt CRC.

Ondertussen is Napoli ook bezig met wat de club gaat doen als Younes daadwerkelijk naar Napels verkast. De Italiaanse topclub ziet de komst van de Duitser eigenlijk niet meer zitten en is achter de schermen al bezig om potentiële nieuwe clubs te zoeken, zodat ze hem gelijk door kunnen verkopen. Mattia Grassani, advocaat van Napoli, liet eerder al weten verbaasd te zijn over de handelwijze van Younes.

"Om een contract ongeldig te kunnen verklaren moeten er speciale redenen zijn, zoals vervalste handtekeningen of valse verklaringen. Dat soort omstandigheden sluit ik categorisch uit. De strategie van Younes' advocaat verbaast me dan ook. Ik herhaal, alles is uitgewisseld via e-mail. Younes heeft bewust voor Napoli getekend en een verandering van gedachten kan dit niet uitwissen. We hebben het over professionals en een contract kan niet eenzijdig opgezegd worden."