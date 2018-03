ADO-verdediging geteisterd door blessures; cultheld wekenlang uitgeschakeld

ADO Den Haag moet het voorlopig stellen zonder Tom Beugelsdijk. De cultheld van de Eredivisionist heeft afgelopen zaterdag tijdens de thuiswedstrijd tegen NAC Breda een hamgstringblessure opgelopen en zal enkele weken uitgeschakeld zijn. Ook twee andere verdedigers van ADO kampen met fysieke problemen.

Net als Beugelsijk kwamen ook Tyronne Ebuehi en Wilfried Kanon niet ongeschonden uit de strijd met NAC. Beugelsdijk heeft dus een hamstringblessure, terwijl Ebuehi en Kanon, die behoren tot de voorselectie van respectievelijk Nigeria en Ivoorkust, liesklachten hebben. Het is nog niet bekend hoe lang hun herstel zal duren.

Kanon zal door zijn rode kaart tegen NAC sowieso niet in actie komen tegen Excelsior, komende vrijdagavond. Sheraldo Becker en Ricardo Kishna werkten dinsdagochtend op het trainingsveld aan hun herstel, terwijl Mats van Kins herstellende is van een scheenbeenblessure, zo meldt de Eredivisionist via de officiële kanalen.