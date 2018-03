PAOK-voorzitter maakt excuses: ‘Ik heb zeker niemand bedreigd’

Ivan Savvidis, voorzitter van de Griekse topclub PAOK Saloniki, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn actie tijdens de thuiswedstrijd van afgelopen zondag tegen AEK Athene. Toen scheidsrechter Georgios Kominis vlak voor tijd een doelpunt van PAOK afkeurde, kwam Savvidis het veld op om verhaal te halen. Hij deed dat met een vuurwapen op zak.

“Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle fans van PAOK, alle Griekse fans en de mondiale voetbalwereld. Het spijt me zeer”, zegt Savvidis op de clubwebsite. “Ik had niet het recht om op deze manier het veld te betreden. Mijn enige doel was om de tienduizenden PAOK-supporters te beschermen. Geloof me, ik wilde me niet bemoeien met de tegenstander of de scheidsrechter. En ik heb zeker niemand bedreigd."

Na het incident heeft de Griekse voetbalbond besloten om de competitie tot nader order te staken. De speelronde van komend weekeinde komt te vervallen en door de interlandstop die daarna volgt, zal er ten vroegste in april weer een bal rollen in de competitie. “Dergelijke extreme gebeurtenissen vragen om dappere beslissingen. We kunnen de Super League pas weer hervatten als er duidelijke afspraken en regels zijn over dit soort incidenten”, liet sportminister Georgios Vassiliadis zondag weten.

