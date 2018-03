Oproep vader van Neymar vindt gehoor: ‘Dat doen wij niet’

Neymar is momenteel herstellende van een operatie aan zijn voet en is ongeveer drie maanden uitgeschakeld. Het seizoen van de aanvaller bij Paris Saint-Germain is afgelopen en het is de vraag of de sterspeler op tijd fit is om met Brazilië komende zomer in Rusland te schitteren op het WK. Bondscoach Tite zegt absoluut geen risico te nemen met Neymar om WK-historie te schrijven.

"De vader van Neymar zei dat de grootste zorg van een atleet zijn gezondheid betreft. Dat is ook wat wij allemaal denken. Gezondheid is het belangrijkst", laat Tite op een persconferentie aan de aanwezige journalisten weten. "Je kan op zo’n manier niet winnen, ook al is het het WK en gaat het om Brazilië. Dat ten koste van de gezondheid of van iemands herstel… Dat doen wij niet."

Willian José van Real Sociedad en Talisca van Besiktas zijn enkele nieuwe gezichten in de ploeg van Tite. “Zij zijn opgeroepen om iets anders te brengen”, legt de keuzeheer uit. “Willan José heeft bijvoorbeeld een geweldige manier van bewegen, hij past bij de stijl van Brazilië. En Talisca kan van afstand scoren. Hij heeft indrukwekkende cijfers en is goed in de lucht.”