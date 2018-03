Vijf Eredivisie-spelers opgeroepen voor Marokko; Ayoub kan debuteren

Yassin Ayoub mag hopen op zijn debuut voor de nationale ploeg van Marokko. De middenvelder van FC Utrecht is door bondscoach Hervé Renard namelijk opgeroepen voor de oefenwedstrijden tegen Servië en Oezbekistan. Ook Hakim Ziyech, Karim El Ahmadi, Sofyan Amrabat en Zakaria Labyad hebben een uitnodiging ontvangen van de keuzeheer.

Ayoub is bezig aan een sterk seizoen in Utrecht en zette eerder al zijn handtekening onder een contract bij Feyenoord, de club waar hij vanaf volgend seizoen voor speelt. Mimoun Mahi (FC Groningen) en Oussama Assaidi (FC Twente) zijn buiten de boot gevallen voor de nationale ploeg. Marokko neemt het volgende week vrijdag in Turijn op tegen Servië. Vier dagen later staat in Casablanca de interland tegen Oezbekistan op het programma.

Eerder op de dag kregen twee andere spelers uit de Eredivisie al een oproep voor hun nationale ploeg. Lasse Schöne en Nicolai Jörgensen kunnen zich gaan klaarmaken voor interlands met Denemarken tegen Panama (22 maart) en Chili (27 maart). Ajacied Maximilian Wöber kreeg een oproep voor de nationale ploeg van Oostenrijk.