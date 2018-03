Aubameyang ‘echt gefrustreerd’: ‘Ik moet er mee leren omgaan’

Pierre-Emerick Aubameyang baalt van het feit dat hij niet in actie kan komen voor Arsenal in de Europa League. De spits, die op de laatste dag van de winterse transferwindow Borussia Dortmund achter zich liet, moet toekijken bij de duels van the Gunners in Europa, omdat ook BVB actief is in de competitie, wat leidt tot frustratie bij de Gabonees.

"Ik ben echt gefrustreerd, omdat de regels een beetje… Ik weet niet hoe ik het moet zeggen in het Engels, maar ik ben teleurgesteld, omdat ik mijn team niet kan helpen", wordt de spits, die in vijf Premier League-wedstrijden tot dusver drie keer heeft gescoord, geciteerd door onder meer The Guardian. "Dat is het leven, ik moet er mee leren omgaan."

"Toen ik in Dortmund was, speelde ik iedere drie dagen. Maar nu speel ik maar een keer in de week en moet ik een lange tijd rusten tussen wedstrijden. Het is niet makkelijk", aldus Aubameyang, die de geplaagde Arsène Wenger steunt: "Natuurlijk ben ik gelukkig met hem, want ik ben hier vanwege hem. Hij had interesse in mij en ik ben zo blij dat ik voor hem mag spelen."