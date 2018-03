Doelwit Real Madrid verrast door nieuws: ‘Heb snel mijn telefoon uitgezet’

Karlo Letica wordt de laatste dagen door Marca hevig in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. De 21-jarige doelman van Hajduk Split zou in de toekomst een waardevolle kracht van de Koninklijke zijn. Tegenover dezelfde sportkrant laat Letica en diens zaakwaarnemer weten dat er momenteel niet gedacht wordt aan de Spaanse grootmacht.

“Ik zag de voorpagina van Marca en wat er over mij werd gezegd, dus ik heb snel mijn telefoon uitgezet”, citeert de Spaanse krant de jongeling, die een basisspeler is bij Hajduk en mogelijk ook in de WK-selectie van Kroatië wordt opgenomen. “Om eerlijk te zijn verraste het nieuws mij. De tijd om hier meer over te praten zal later plaatsvinden”, besluit het talent.

Sinisa Sosa, zaakwaarnemer van de Kroaat, wil voorlopig niets weten van een overstap naar Spanje. “En wat dan nog als we aan het praten zijn met Real Madrid?”, stelt Sosa. “Karlo heeft geen haast. Hij speelt voor Hajduk en presteert constant, dat is het belangrijkste. Zijn ontwikkeling en de juiste keuzes voor zijn carrière zijn onze belangrijkste speerpunten”, aldus de belangenbehartiger.