'Het bewijst dat Ronaldo niet dom is, iedereen wil zo'n speler in zijn team'

Robert Lewandowski wordt de laatste maanden steeds vaker in verband gebracht met een vertrek bij Bayern München. Met name Real Madrid zou wel oren hebben naar de komst van de Pool. Giovane Elberg, voormalig spits van de Duitse grootmacht, kan zich de interesse van de Koninklijke goed voorstellen, maar hoopt dat de spits de komende jaren gewoon in de Allianz Arena blijft.

Naar verluidt zou Cristiano Ronaldo een groot voorstander zijn van de komst van Lewandowski. “Dit toont aan dat Cristiano Ronaldo niet dom is. Iedereen wil zo’n soort speler in zijn team”, zegt Elber tegenover AZ. “Als ze de kans krijgen om Lewandowski weg te halen bij Bayern, dan zullen ze daar alles aan doen. Maar Bayern is gewaarschuwd, want Lewandowski voelt zich thuis met zijn familie in München. Hij weet dat hij alles heeft bij Bayern. Ik hoop en verwacht dat hij nog voor een lange tijd bij ons blijft.”

Lewandowski was sinds zijn transfer van Borussia Dortmund naar Bayern al 142 keer trefzeker. “Hij heeft een ongelofelijk talent en toont dat iedere wedstrijd weer aan. Sommige zeggen dat het makkelijk is om te scoren bij Bayern, omdat ze veel sterker zijn dan de tegenstander, maar je moet het elke keer maar weer waarmaken. Hij doet dat, ook in de Champions League. Op dit moment is hij de beste spits ter wereld. Hij heeft het allemaal. Hij is net zo goed met links als met rechts, en hoewel hij geen kopspecialist is scoort hij vaak met het hoofd. Het is moeilijk om bij hem zwakke punten aan te tonen.”