Van der Sar: ‘Soms kwam hij zelfs met een helikopter naar de training’

Edwin van der Sar heeft een rijke carrière achter de rug en heeft voor onder meer Ajax, Juventus en Manchester United geacteerd. De voormalig doelman speelde echter ook jarenlang bij het relatief kleine Fulham. In gesprek met FourFourTwo legt Van der Sar uit dat hij bewust koos voor een transfer van Juventus naar de Londenaren.

“Destijds was er veel beweging rond doelmannen in Italië. Gianluigi Buffon tekende bij Juventus, Francesco Toldo ging naar Internazionale en Sebastien Frey sloot zich aan bij Parma. Het was vechten voor je plekje voor de doelmannen bij de topclubs, maar ik werd daar buitengehouden. Ik sprak toen met Ajax, maar ook met Liverpool en Borussia Dortmund.”

“De laatste twee clubs wilden wachten tot het eind van de zomerse transferwindow”, vervolgt de huidige algemeen directeur van Ajax. “Ik wilde niet zo lang wachten. Fulham had grote ambities. Ze hadden net de Championship gewonnen en gingen naar de Premier League. Zij contracteerden ook veel nieuwe spelers. En ik wilde gewoon weer voetballen."

Van der Sar had bij Fulham te maken met eigenaar Mohamed Al-Fayed. “Hij was een excentrieke man, hij deed zeker wat ongewone dingen. Hij sprak vaak met de spelers. Bij wedstrijden kwam hij altijd de kleedkamer in. Soms kwam hij met een helikopter naar de training. Hij heeft ons, na goede resultaten, ook vaak getrakteerd op een grote, gevulde mand van Harrods (Al-Fayed was ook eigenaar van het Britse warenhuis, red.).”