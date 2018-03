Balotelli: ‘Hij belde me niet, om redenen die ik nog steeds niet begrijp’

Mario Balotelli scoort met regelmaat bij OGC Nice, maar de spits is al jarenlang afwezig bij de nationale ploeg van Italië. De aanvaller is sinds het WK van 2014 niet meer in actie gekomen voor zijn land. Balotelli krijgt echter mogelijk weer een kans bij Italië, aangezien er met Luigi Di Biagio als interim-bondscoach, als vervanger van de vertrokken Giampiero Ventura, een nieuwe wind waait.

"Ik weet van niets", zegt Balotelli in gesprek met Tiki Taka op de vraag of hij mogelijk wordt opgeroepen voor Italië. "Maar als ik gebeld word… Ik houd van de nationale ploeg en zou gelijk terugrennen, maar zoals ik zei: ik weet van niets. Ik denk dat de enige twee bondscoaches die mij niet hebben gebeld Conte was, en hij had gelijk omdat ik niet goed speelde, en Ventura. Die deed het met redenen die ik nog steeds niet begrijp."

Balotelli heeft zowel in de Ligue 1 als de Serie A gevoetbald en volgens de spits zijn er wel enkele verschillen: "De Serie A is bijvoorbeeld meer een tactisch spel, de Franse competitie is meer fysieke kracht", aldus de aanvaller, die zegt rustiger te zijn geworden in de loop der jaren: "Het geheim is mijn thuis. Maar ik had de afgelopen jaren ook fysieke problemen die ik nu niet meer heb."