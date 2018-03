‘Buffon is de Maradona onder de keepers, ik hoop dat hij doorgaat’

Gianluigi Buffon is de ‘Diego Maradona’ onder de keepers, zo stelt Antonio Nocerino. De vijftienvoudig Italiaans international is enorm onder de indruk van de kwaliteiten van de veertigjarige doelman. Buffon is al jarenlang de eerste keeper van Juventus en wordt door velen gezien als de beste keeper ter wereld, ook door Nocerino.

“Ik zie Buffon als de Maradona onder de keepers”, zegt de 32-jarige middenvelder van Orlando City in een interview met Omnisport. “De afgelopen 20 tot 25 jaar heb ik ontelbare keepers voorbij zien komen, maar hij is de beste. Ik ken de situatie van Buffon niet goed, maar ik hoop dat hij nog een jaar doorgaat.”

De Italiaanse krant Corriere della Sera meldde afgelopen vrijdag dat Buffon heeft besloten om na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan te zetten. Maandag ontkrachtte de sluitpost dat bericht. “Motivatie is alles”, zei de 175-voudig international. “Zolang ik kan lijden en vechten, ga ik door. In de eerste jaren van mijn loopbaan werd ik gedreven door passie. Ik heb mezelf vervolgens ten doel gesteld om altijd grotere doelen na te jagen. Ik moet samen met de club bekijken welk energieniveau ik zal hebben en of ik door kan gaan of niet.”