Nieuwe kans lonkt voor ‘underdog’ Klaassen: ‘Die moet hij pakken’

Davy Klaassen mocht afgelopen zaterdag weer speelminuten maken bij Everton in de 2-0 overwinning van Everton tegen Brighton & Hove Albion. De middenvelder, die zeer weinig in actie komt onder manager Sam Allardyce, gaat de komende weken mogelijk vaker minuten maken, aangezien Gylfi Sigurdsson geblesseerd is, zo redeneert Michael Ball.

"Klaassen heeft zijn eerste optreden sinds oktober achter de rug. Het was goed om te zien. Zijn status van underdog is nog niet Oumar Niasse-esque, maar hij heeft zeker geduld moeten opbrengen en zijn optreden heeft in ieder geval laten zien dat de manager niet zo koppig is om hem volledig te verbannen", schrijft de voormalig verdediger van Everton en PSV in zijn column voor de Liverpool Echo.

"De aankoop werd warm begroet door de fans op Goodison Park en nu moet hij het vertrouwen terugwinnen. De blessure van Sigurdsson, hoewel een aderlating voor Everton, is mogelijk een kans voor Klaassen. Die moet hij pakken. Net als toen ik naar Nederland ging, is het Engelse spel even wennen voor Klaassen. Nederlandse spelers zijn allemaal technisch begaafd, dus zo wordt het spelletje ook gespeeld."

"Bij PSV wilde ik een wedstrijd killen. Maar dat is niet hun manier. Als je 2-0 voor staat, moet je op dezelfde manier blijven spelen en voor de derde goal gaan. De Eredivisie is veel slomer dan de Premier League. Natuurlijk ervaren PSV en Ajax druk, maar die is niet vergelijkbaar met die van in de Premier League, bij iedere wedstrijd. Davy heeft tijd nodig gehad, maar hij is een slimme voetballer en vindt zijn weg wel."