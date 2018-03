‘Heerenveen teleurgesteld in Streppel en laat trainer vertrekken’

Jurgen Streppel vertrekt komende zomer bij sc Heerenveen, zo weet de Leeuwarder Courant dinsdag te melden. De trainer van de Friese club heeft een aflopend contract en de Eredivisionist is niet van plan om Streppel een nieuwe aanbieding te doen. De slechte prestaties van Streppel met Heerenveen is de voornaamste reden van het vertrek.

Heerenveen staat na de nederlaag tegen Ajax (4-1) in het rechterrijtje in de Eredivisie. Streppel begon in de zomer van 2016 aan zijn klus in Friesland. De eerste seizoenshelft van het seizoen 2016/17 verliep boven verwachting, maar na de winterstop ging het stukken minder met Heerenveen. De club behaalde nog wel de play-offs, maar werd daarin uitgeschakeld door FC Utrecht.

Afgelopen zomer mocht Streppel enkele nieuwe gezichten verwelkomen en daarom werd er ook veel verwacht van dit seizoen. Heerenveen pakte uit de eerste zes wedstrijden veertien punten, maar daarna ging het wederom mis. De mindere resultaten, in combinatie met de lage toeschouwersaantallen, heeft Heerenveen doen besluiten een andere koers te varen, zo klinkt het. Het is nog niet bekend wie Streppel gaat opvolgen.