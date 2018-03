Titel Manchester City lonkt tegen United: ‘Deze kans krijgen we nooit meer’

Manchester City heeft de landstitel in zicht. Maandagavond werd Stoke City met 0-2 verslagen, waardoor de ploeg van Josep Guardiola nog twee overwinningen nodig heeft voor het kampioenschap. Bij een zege op Everton op 31 maart, kan de koploper van de Premier League het karwei afmaken in het Etihad Stadium op 7 april tegen rivaal Manchester United. Volgens Vincent Kompany kan het niet mooier en komt zo’n kans nooit meer voor.

“Ik denk dat iedereen aan de blauwe kant van Manchester weet dat dit een once in a lifetime opportunity is. Maar we hebben nog een wedstrijd te gaan voor het duel met United, en dat wordt een lastige. Dus we gaan het zien. Ik weet in ieder geval wel zeker dat we het niet cadeau krijgen. We zitten nu in een fase waarin je merkt dat iedere stap die je zet, je dichter bij je doel brengt. De manager zei voor de wedstrijd nog dat we dit niveau tot aan het einde van het seizoen vast moeten houden, en hopelijk ook volgend seizoen nog.”

Guardiola is ervan overtuigd dat Manchester City kampioen wordt. Het maakt hem niet heel veel uit wanneer het gebeurt. “We zijn er heel dichtbij”, zei hij maandagavond tegenover diverse Engelse media. “Twaalf maanden, 81 punten. Dat zijn er heel wat. We hebben maar een wedstrijd verloren. Het is niet makkelijk om kampioen te worden. Het is in onze clubgeschiedenis niet vaak voorgekomen. Om te groeien moeten we de meest prestigieuze prijs in Engeland winnen. Hoe sneller, hoe beter. Maar het maakt me niet uit wanneer.”

“Het gaat erom dat je kampioen bent”, aldus Guardiola. “Voor de wedstrijd tegen Manchester United hebben we nog kwartfinales, dus de focus gaat eerst op de Champions League. Ons doel is nu het winnen van de eerstvolgende wedstrijd tegen Everton. Als we zo blijven spelen als vandaag (maandag, red.), dan worden we vroeg of laat kampioen.”