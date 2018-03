‘Ik zei tegen Depay: ’Wat is dat nou met die hoed? Houd daar eens mee op‘’

Kees Jansma is jarenlang perschef geweest van het Nederlands elftal en heeft zodoende verschillende generaties bij Oranje meegemaakt. De presentator van FOX Sports laat in gesprek met de VARAgids weten dat er vaak te lovend wordt gesproken over de huidige talenten in Nederland. Jansma is namelijk niet ongekend enthousiast over de huidige spelersgroep.

"We hebben de neiging om onze spelers gauw tot talenten te bestempelen, terwijl wekelijks wordt aangetoond dat het met het niveau van diezelfde talenten wel meevalt", aldus Jansma, die niet te vroeg conclusies wil trekken over spelers die net naar het buitenland zijn vertrokken: "Het voorbeeld van Davy Klaassen heeft me wat dat betreft huiverig gemaakt."

"Ja, Justin Kluivert kan wat worden, Steven Bergwijn van PSV ook, maar ze moeten zich eerst maar eens bewijzen op het hoogste niveau. Dat is nog niet gebeurd." Jansma was in eerste instantie niet zo’n voorstander van Ronald Koeman als bondscoach, omdat hij liever jonge mensen had gezien die mogelijk meer teweeg zouden kunnen brengen: "Ik had liever een totale ommezwaai gezien met jonge mensen aan de leiding."

"Maar de keuze is logisch, want zo veel kandidaten zijn er niet", vervolgt Jansma. "Ik hoop dat hij de jonge spelers begrijpt. Ik weet nog dat ik eens tegen Memphis Depay zei: 'Wat is dat nou met die hoed? Houd daar eens mee op.' Hij zei: 'Ja, maar het is een hoed… waar maakt iedereen zich druk om?’ Daar had hij wel een beetje gelijk in. Koeman is een vertegenwoordiger van een oudere generatie. Hij zal zich moeten inleven in de huidige."