Grote vraagtekens bij Feyenoord City: ‘Kans is 99,9 procent dat dit fout gaat’

Feyenoord is druk bezig met een nieuw stadion langs de Nieuwe Maas, maar niet iedereen ziet heil in de plannen. In onderstaande video waarschuwt gemeenteraadslid Jos Verveen Rotterdammers voor Feyenoord City. Hij legt uit waarom hij een debacle voor de club Feyenoord en de stad Rotterdam verwacht.