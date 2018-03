‘Als de rest van Ajax zenuwachtig deed, stak ik een sigaret in de sauna op’

Theo Janssen was een seizoen actief in het shirt van Ajax, maar de voormalig middenvelder kreeg destijds weleens de kritiek dat hij niet echt de mentaliteit van een topsporter had en daardoor ongeschikt zou zijn voor de Amsterdamse club. Bij Tiki Taka Touzani geeft Janssen toe dat hij niet de beste levensstijl erop na hield toen hij in Amsterdam vertoefde.

"Iedereen weet dat ik als speler weleens een sigaretje rookte. Dus als mijn medespelers dan voor een wedstrijd zenuwachtig zaten te doen, waar ik nooit zo goed tegen kon, dan stak ik rustig ergens een sigaret op, bijvoorbeeld in de sauna", zegt de oud-middenvelder. "Ik ging ook weleens bij de materiaalmensen zitten, ging ik een beetje ouwehoeren. Of ik ging apart zitten. Daar hadden we een sauna in de kleedkamer, die nooit aanstond."

"Dat was mijn plekje. Al werd ik daar later weggehaald, omdat ik bijna te laat was bij een bespreking", vervolgt Janssen, die toegeeft dat hij niet echt leefde voor de sport: "Maar er zijn er meer die zo zijn, maar die doen alles stiekem. Iedereen denkt en zegt dat ik meer had kunnen bereiken als voetballer, maar dat weet ik zelf ook. Als ik mij echter aan alle verplichtingen had gehouden, dan had ik niet lang betaald voetbal gespeeld."