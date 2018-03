‘Top of the bill’ zorgt voor primeur in Nederland: ‘Hem halen is bijzonder'

Maandag maakte Vitesse bekend dat Leonid Slutsky vanaf komend seizoen eindverantwoordelijke is bij de Eredivisionist. De Rus, die de opvolger wordt van de vertrekkende Henk Fraser, heeft voor twee jaar getekend in GelreDome. Algemeen directeur Joost de Wit is blij met de eerste Russische trainer in de Eredivisie ooit.

"Slutsky komt uit het netwerk van onze Russische eigenaar (Alexander Chigirinskiy, red.). We zijn blij met zo'n netwerk", zegt De Wit in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Alleen daardoor kunnen we zo'n internationaal gelouterde trainer aantrekken. Slutsky is als coach top of the bill. Hij wordt geroemd om zijn technische en tactische kennis. Een man met zo'n statuur binnenhalen, is bijzonder."

Vitesse was in onderhandeling met meerdere trainers, maar Slutsky had de beste papieren. De Wit kan zich niet vinden in de kritiek op de Russische invloeden bij de club: "Kwaliteit gaat voor op nationaliteit. Het is juist goed ook naar het buitenland te kijken. We moeten uit die cocon stappen en openstaan voor andere inzichten. Daar worden we beter van. Natuurlijk is onze eigenaar de baas. Dat is overal zo. Maar wij beslissen en zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse beleid."