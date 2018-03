‘Betweter’ Guardiola gefileerd: ‘Ik schreeuwde en sloeg met mijn vuist op tafel’

Hans-Wilhelm Müller Wohlfahrt, dokter van Bayern München, haalt uit naar Josep Guardiola. De Duitser, die in 2015 de club tijdelijk verliet na verschillende aanvaringen met de huidige manager van Manchester City, laat in zijn nog te verschijnen biografie weten dat Guardiola 'een persoon is met weinig zelfvertrouwen, die alles doet om anderen met zijn macht te misleiden'.

BILD publiceert enkele voorstukken van de biografie en daarin is Müller-Wohlfahrt onverbiddelijk over het karakter van Guardiola. "Doordat hij zijn gebrek aan zelfvertrouwen steeds probeert te verbergen, lijkt het alsof hij leeft met een constante vrees. Niet zozeer vrees van het verliezen van wedstrijden, maar van het verliezen van macht en autoriteit." De Duitser geeft aan dat Guardiola onder meer de schema's van de medische staf compleet negeerde.

"Hij weet alles beter: vijf minuten warming-up zou wel genoeg zijn. Maar dat kon gewoon niet goed aflopen. Klaarblijkelijk zag hij mij als een ondergeschikte, iemand die hij op ieder moment van de dag kon vertellen wat hij wilde en kon ontslaan." Müller-Wohlfahrt liet zich op een gegeven moment gaan tegenover Pep: "Ik schreeuwde naar Guardiola en sloeg met mijn vuist op tafel. Zo hard dat de borden en kopjes rinkelden. Voor het eerst in al die jaren moest ik mijn stem verheffen."