‘Wat we echter niet kunnen accepteren, is dat Joël Veltman wordt uitgefloten’

Het was niet de week van Joël Veltman. De verdediger van Ajax werd niet opgenomen in de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman, hij werd zondag gepasseerd tegen sc Heerenveen en tot overmaat van ramp werd hij bij zijn invalbeurt nog eens uitgefloten door een deel van zijn eigen ’fans’. De AFCA Supportersclub baalt van de fluitconcerten.

“We leven in een vrij land met een vrijheid van meningsuiting, waarin iedereen moet kunnen zeggen wat-ie vindt. Wat we echter niet kunnen accepteren, is dat Joël Veltman wordt uitgefloten", zo schrijft de onafhankelijke supportersclub op de eigen website. “Dit is een jongen uit de eigen Ajax-kweek die nooit een onvertogen woord over de club of de supporters heeft gezegd. Je kunt een mening hebben over zijn voetbalkwaliteiten, maar die veranderen niet door hem uit te fluiten.”

“De AFCA Supportersclub vertegenwoordigt de fanatieke Ajaxsupporters en weet dus als geen ander hoe groot de onvrede momenteel is binnen deze groep. Frustraties en irritaties kunnen soms hoog oplopen.” Matthijs de Ligt nam de aanvoerdersband over van Veltman en sprak na afloop al schande van het gedrag. “Joël speelt jarenlang in Ajax 1, is aanvoerder en dan vind ik dat de fans wel wat meer respect mogen hebben. Natuurlijk mogen de mensen een mening hebben, maar dit is – in je eigen huis – schandalig, ja.”

Dat Veltman tijdelijk aanvoerder-af is, deed hem zondag minder dan het feit dat hij zijn basisplaats is kwijtgeraakt. "Ik speelde niet, dus kan je moeilijk op de bank aanvoerder zijn", lachte hij. "Ik had meer teleurstelling dat ik niet speelde. Ik heb gehoord waarom, de trainer heeft uitleg gegeven en het is nu aan mij. Dat ik meer kan, is een feit. Ik ben oud en wijs genoeg om dit op te lossen."