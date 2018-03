Keiharde brief richting PSV: ‘Ik schaam mij dood, knok verdomme, lamzakken’

PSV verloor zaterdagavond met 5-0 van Willem II, een historische nederlaag die hard aankomt bij de fans van de Eindhovense club. Ook Willibrord Frequin is zeer teleurgesteld in de selectie van trainer Phillip Cocu. De voormalig presentator en journalist laat in een ingezonden brief aan het Eindhovens Dagblad geen spaan heel van PSV, om zo de spelers 'op scherp te zetten'.

"Ik schaam mij dood voor de inzet afgelopen wedstrijd tegen Willem II", begint de 76-jarige Frequin zijn brief. "Werkelijk schande hoe wij als zeer trouwe supporters opgezadeld worden door een stel slapjanussen. Geen passie, geen inzet, niet vechten voor de overwinning. Knok verdomme, stelletje lamzakken. Het spijt me dat ik zo over mijn helden praat, maar het is niet anders."

Frequin schrijft over de foute passes van Luuk de Jong en 'de slappe aanvoerder' die op tv niet kan uitleggen waarom PSV ondermaats speelt. De PSV-fan schrijft dat de trouwe supporters het niet langer meer pikken. "Schaam jullie. Het is genoeg. PSV is een club met allure. Met status. Maar jullie zijn verworden tot luie donders. Wees trots op onze prachtige club."

De voormalig televisiemaker woont in Hilversum en zegt dat daar de hoon al veel te lang groot is ten aanzien van PSV. "Ik krijg hier alles over me heen van jullie luiheid. En dat wil ik niet meer. Mannen laat Nederland zien dat jullie ware kampioenen zijn. Laat jullie klasse zien. Jullie absolute wil om te winnen. Vreet het gras op. Jullie zijn zulke begenadigde voetballers. Show me."